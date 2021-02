Slovenia: non passa mozione sfiducia al governo Jansa

LUBIANA - Al Parlamento sloveno non è passata una mozione di sfiducia al governo del premier Janez Jansa presentata dalle opposizioni. I voti a favore della mozione - al termine di un lungo dibattito in aula - sono stati infatti 40, sei in meno del quorum richiesto rispetto ai 90 seggi totali dell'Assemblea. Le opposizioni accusano il governo di scarsa democrazia, del mancato rispetto della Costituzione, della violazione dei diritti umani e della libertà dei media.



Accuse respinte oggi in aula dal premier Jansa, che ha definito la mozione di sfiducia una 'farsa distruttiva'. In serata, in concomitanza del voto, alcune centinaia di persone hanno manifestato davanti al parlamento criticando il premier e chiedendo le dimissioni del governo.