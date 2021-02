Libia: neo inviato Onu Kubis incontra Sarraj a Tripoli

ROMA - Il neo inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, ha incontrato oggi a Tripoli il capo del Consiglio presidenziale libico, Fayez al-Sarraj. Lo rende noto la Missione di Sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), aggiungendo che Sarraj si è congratulato con Kubis per la nomina offrendogli pieno sostegno, "per una transizione tranquilla del potere".



Kubis, precisa l'Unsmil, si è congratulato con Serraj per i "progressi sinora compiuti" in relazione al dialogo intra-libico, "compresi l'accordo per il cessate il fuoco e i risultati positivi del Forum di dialogo politico, così come la recente intesa per un bilancio unificato". I due poi "hanno convenuto sulla necessità del pieno rispetto della data concordata del 24 dicembre 2021 per le elezioni".



La prima visita in Libia di Kubis coincide con il 10/mo anniversario della rivolta che portò alla cacciata di Gheddafi.