Algeria: ambasciata Italia apre 3 nuovi centri per visti Dal 7 marzo VFS Global diventa partner ufficiale

(ANSAmed) - ALGERI, 24 FEB - A partire dal 7 marzo prossimo VFS Global sarà il nuovo partner ufficiale dell'Ambasciata d'Italia in Algeria per la gestione delle richieste di visti. Lo annuncia l'ambasciata d'Italia sul suo sito ufficiale.



VFS Global fornirà tutte le informazioni relative ai Centri Visti per l'Italia, dagli orari di apertura alla loro localizzazione alle modalità per prendere appuntamento.



Inoltre il nuovo partenariato con VFS Global, si legge sul sito dell'Ambasciata, prevede l'apertura di tre nuovi Centri Visti a Batna, Ouargla e Saida, che si aggiungono a quelli già esistenti nelle città dove l'ambasciata d'Italia è già presente, ovvero Algeri, Costantina, Orano, Adrar e Annaba. I Centri Visti per l'Italia sul territorio algerino diventeranno così otto.



A causa delle difficoltà legate al covid-19 solo i centri di Algeri, Orano e Costantina saranno operativi già a partire del 7 marzo mentre gli altri entreranno in attività successivamente in funzione dell'evolversi della situazione.(ANSAmed).