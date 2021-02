WASHINGTON - Joe Biden intende telefonare oggi al re Salman dell'Arabia Saudita in vista in particolare della diffusione prevista per domani del rapporto dell'intelligence Usa che confermerebbe il coinvolgimento del figlio, il principe ereditario Mohammed bin Salman, nell'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Lo riporta Axios, citando una fonte protetta dall'anonimato.