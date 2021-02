Grecia: stupro su minore, premier nega di aver insabbiato

ATENE - Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha replicato oggi alle accuse di aver tentato di coprire uno "scandalo" di abusi sessuali che coinvolge un famoso attore nominato dal suo governo direttore del teatro nazionale.



Parlando in parlamento, Mitsotakis ha detto che l'opposizione e i media vicini all'opposizione stanno trascinando il discorso pubblico in una "palude" e diffondendo "veleno e demagogia".



Il dibattito si è svolto mentre l'ex direttore artistico del teatro nazionale greco, Dimitris Lignadis, doveva comparire davanti a un pubblico ministero per rispondere alle accuse di stupro di minori, compresi bambini migranti. Lignadis, 56 anni, si è dimesso il 6 febbraio citando un "clima tossico di voci, allusioni e fughe di notizie". In custodia cautelare dal fine settimana, ha fermamente negato le accuse.



Il principale leader dell'opposizione, Alexis Tsipras, ha detto oggi al parlamento che il caso è stato un "grande scandalo che coinvolge un tentativo di insabbiamento", accusando il primo ministro di "ipocrisia" e altri ministri di "mentire" al pubblico.



Il caso Lignadis è l'ultimo di un tardivo risveglio #MeToo in Grecia che coinvolge accuse di abusi sessuali, molestie e bullismo nei campi delle arti, dello sport e dell'istruzione che hanno scosso il paese nelle ultime settimane.