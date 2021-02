Libia: premier Dbeibah manda lista ministri al Parlamento Portavoce, voto di fiducia previsto 'in seguito'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 25 FEB - E' prevista per oggi la presentazione al Parlamento libico (Hor) della lista dei ministri del nuovo Governo di unità nazionale libico del premier Abdul Hamid Dbeibah. Come riferisce il sito Al Wasat, l'annuncio è stato fatto ieri sera dall'Ufficio stampa del nascente esecutivo transitorio e confermato dal portavoce dell'Hor, Abdullah Bliheg. Questi ha detto che la data per il voto di fiducia, con una seduta prevista a Sirte, sarà fissata "in seguito".



Il nuovo governo, chiamato a sostituire quello di Accordo nazionale del premier Fayez al-Sarraj, deve portare la Libia a elezioni fissate dall'Onu per il 24 dicembre. A nominare Dbeibah il 5 febbraio scorso era stato un consesso di parlamentari ed esponenti della società civile (il "Forum di dialogo politico libico") scelti dalla missione delle Nazioni unite in Libia (Unsmil). Sarebbe stata dunque rispettata la scadenza di 21 giorni indicata al momento della nomina per la presentazione dell'esecutivo e del suo programma all'Hor. In base alla tabella di marcia decisa dal Forum a Ginevra, la Camera dei rappresentanti ha poi altri 21 giorni per dare la propria fiducia.(ANSAmed).