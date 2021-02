ANSAmed - Agenda settimanale dal 1mo al 7 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 26 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 1mo al 7 marzo: LUNEDI' 1 MARZO GINEVRA - Conferenza dei donatori sullo Yemen.



PARIGI - Verdetto nel processo per corruzione a carico dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy.



ISTANBUL - Il tribunale pronuncia il verdetto nel caso di due attori accusati di aver insultato Erdogan.



BRUXELLES - Ue, riunione in videoconferenza dei ministri del Turismo.



GINEVRA - La Commissione Onu sulla Siria pubblica un rapporto sulla detenzione dei prigionieri.



MARTEDI' 2 MARZO ANKARA - Erdogan presenta il 'piano d'azione' turco sui diritti umani MAROCCO - Probabile revoca del coprifuoco notturno imposto in tutto il Paese.



BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri del Commercio estero.



MERCOLEDI' 3 MARZO Nessun evento da segnalare GIOVEDI' 4 MARZO ISTANBUL - Riprende il processo in contumacia contro 20 persone per l'omicidio del giornalista saudita Khashoggi.



SALONICCO - Al via il Festival del documentario di Salonicco (fino al 14 marzo).



VENERDI 5 MARZO Nessun evento da segnalare SABATO 6 MARZO ISRAELE - Riapertura dei confini.



DOMENICA 7 MARZO Nessun evento da segnalare (ANSAmed)