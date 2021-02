Draghi, attuare impegno Ue per dialogo Vicinato Meridionale Premier a Consiglio,puntare su ambiente, turismo, energia, clima

(ANSAmed) - ROMA, 26 FEB - Il premier Mario Draghi nel corso del Consiglio Ue, a quanto si apprende da fonti europee, ha salutato con favore l'impegno dell'Unione nel rilanciare una partnership ambiziosa con gli altri Paesi del Vicinato Meridionale. E' "arrivato il momento di mettere in pratica questo impegno, attraverso il dialogo politico e il sostegno economico", ha detto Draghi, enfatizzando in particolare i temi d'interesse comune come l'ambiente, il clima, l'energia, il turismo e il commercio.(ANSAmed).