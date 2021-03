Israele: Corte Suprema autorizza candidatura esponente araba Riammessa nella lista dei candidati laburisti per voto 23 marzo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 MAR - Con otto pareri a favore e uno contrario, la Corte Suprema israeliana ha autorizzato l'inclusione nella lista elettorale dei laburisti, in vista delle elezioni del 23 marzo, della candidata araba Ibtisam Mara'ana Menuhim. Due settimane fa la Commissione parlamentare per le elezioni aveva annullato la sua candidatura su richiesta di un candidato di estrema destra secondo cui Mara'ana Menuhim si era espressa anni fa contro il carattere ebraico di Israele e a sostegno della causa palestinese. Ai giudici della Corte Suprema la candidata ha spiegato di essersi spiegata in maniera maldestra in un'intervista rilasciata nel 2008 di cui si pentì - ha precisato - già il giorno stesso della sua pubblicazione.



Anche se "indignati" per le sue parole di allora, i giudici hanno dato egualmente il via libera alla sua partecipazione alle elezioni.



Sposata con un ebreo, Mara'ana Menuhim è collocata al settimo posto della lista del partito laburista che è guidata dall'attivista sociale Merav Michaeli.



(ANSAmed).