Italia-Israele: Benedetti a inaugurazione Accademia Brera L'ambasciatore: 'E' un'eccellenza del sistema Italia'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 01 MAR - "L'Accademia di Brera rappresenta un'eccellenza del sistema accademico italiano di cui tutti all'estero andiamo orgogliosi". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Israele, Gianluigi Benedetti, intervenendo da remoto alla cerimonia d'inaugurazione del nuovo Anno Accademico dell'istituzione.



"Un modello strategico vincente, che attraverso la propria attività - ha spiegato Benedetti secondo una nota dell'ambasciata - contribuisce a veicolare a livello internazionale l'immagine migliore dell'Italia, in cui si saldano e diventano un tutt'uno competenza e stile, bellezza e efficienza".



Riferendosi poi ai rapporti tra Israele e l'Italia, Benedetti ha sottolineato "il dialogo in costante crescita, che guarda sempre al futuro, in modo non esclusivo, come dimostra anche l'apertura verso collaborazioni fino a poco tempo fa inimmaginabili". "Basti pensare, ad esempio - ha concluso - ai progetti culturali fra Italia, Israele ed Emirati Arabi Uniti cui stiamo già lavorando, insieme al collega ad Abu Dhabi Nicola Lener, grazie alla strada aperta dal nuovo percorso di dialogo fra Israele e alcuni Paesi del Golfo". (ANSAmed).