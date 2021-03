ANSAmed - Agenda settimanale dall'8 al 14 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 5 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dall'8 al 14 marzo: LUNEDI' 8 MARZO ISTANBUL - Manifestazione prevista per la Giornata internazionale della donna.



PARIGI - Processo a Reda Kriket e altri sei accusati per un piano di attacco jihadista sventato prima del campionato europeo di calcio Euro-2016 (fino al 9 aprile) MADRID - Conferenza stampa delle autorità spagnole sulla situazione sanitaria.



TRIPOLI - Dibattito in Parlamento sul voto di fiducia al governo libico.



MARTEDI' 9 MARZO PARIGI - Conferenza stampa OCSE Intermediate Economic Outlook.



DUBAI - Conferenza stampa sulla centrale nucleare di Barakah.



MERCOLEDI' 10 MARZO RYAD - Appello dell'attivista femminista Loujain al-Hathloul condannata per spionaggio in favore di una potenza straniera e cospirazione contro il regno saudita.



MAROCCO - Termine ultimo per la scadenza dello stato di emergenza sanitaria.



IL CAIRO - Processo agli attivisti politici Ramy Shaath e Ziad Eleimy per terrorismo.



GIOVEDI' 11 MARZO BRUXELLES - Ue, il commissario per l'Economia Paolo Gentiloni tiene una videoconferenza con la missione politica dell'OCSE.



GINEVRA - Primo anniversario da quando l'Oms ha definito pandemia Covid-19 l'epidemia mondiale causata dal nuovo coronavirus.



PARIGI - OPEC, rapporto mensile sul petrolio.



LISBONA - Covid, il governo presenta un piano di progressivo deconfinamento.



MADRID - Conferenza stampa delle autorità spagnole sulla situazione sanitaria.



ALGERI - Processo dell'attivista Hakim Addad, membro fondatore del Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) e sostenitore del movimento di protesta Hirak.



BEIRUT - Conferenza stampa dell'Unicef sulla guerra in Siria.



VENERDI' 12 MARZO BRUXELLES - Ue, incontro in videoconferenza dei ministri dell'Interno europei con un aggiornamento sulla riforma dell'asilo.



SABATO 13 MARZO Nessun evento di rilievo da segnalare DOMENICA 14 MARZO Nessun evento di rilievo da segnalare (ANSAmed)