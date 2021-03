Erdogan a Merkel, dialogo con Ue su migranti e Mediterraneo Appello a Berlino, 'togliere limiti viaggi per rilancio turismo'

(ANSAmed) - ROMA, 5 MAR - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto oggi una conversazione in videoconferenza con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Al centro del colloquio, riferisce la presidenza di Ankara, ci sono stati i rapporti bilaterali e le relazioni Turchia-Ue, oltre ad alcune questioni regionali.



Sul tema dei migranti, Erdogan ha chiesto a Merkel che l'Unione europea si impegni ad aggiornare l'accordo del 18 marzo 2016, sostenendo gli oltre 3,6 milioni di rifugiati ospitati in Turchia e fornendo appoggio finanziario e tecnico a quelli che intendono tornare nel proprio Paese d'origine.



Il leader di Ankara ha poi assicurato che il suo Paese intende mantenere un "atteggiamento costruttivo" per risolvere le dispute su Egeo e Mediterraneo orientale. Parlando della Libia, Erdogan ha auspicato che il nuovo governo ad interim di Tripoli entri pienamente in carica "il più presto possibile".



Nel colloquio c'è stato spazio anche per un confronto sul rilancio dopo la crisi per la pandemia del turismo, settore chiave per l'economia di Ankara. In particolare, il presidente turco ha chiesto una progressiva rimozione delle limitazioni ai viaggi dall'Ue verso la Turchia a partire da aprile. (ANSAmed).