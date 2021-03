Onu, ancora nessuna prova che la principessa Latifa sia viva Figlia del sovrano di Dubai aveva detto di essere segregata

(ANSAmed) - GINEVRA, 05 MAR - L'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani "non ha ancora" ricevuto la prova della vita riguardante la principessa Latifa, la figlia del sovrano di Dubai che dice di essere trattenuta contro la sua volontà e teme per la sua vita. Lo ha detto Rupert Colville, portavoce dell'Alto Commissariato, durante un briefing delle Nazioni Unite a Ginevra. (ANSAmed).