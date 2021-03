Tunisia: Lega diritti umani denuncia morte di un giovane In carcere Sfax, non gli sarebbe stata data insulina per diabete

(ANSAmed) - TUNISI, 5 MAR - La Lega tunisina per la difesa dei diritti umani (Ltdh) denuncia in un comunicato la morte di un giovane connazionale, "deceduto durante la sua detenzione nel carcere di Sfax". Slim Zayen, secondo la Ltdh, malato di diabete, aveva bisogno di iniezioni di insulina che non è stato in grado di ottenere "nonostante le sue molteplici richieste e quelle della sua famiglia". Il suo stato di salute è rapidamente peggiorato, e poi è morto, scrive la Ltdh che ritiene i Ministeri dell'Interno e della Giustizia responsabili della morte del giovane.



Nella stessa dichiarazione, la Lega si impegna a perseguire i colpevoli di questo delitto per conto della famiglia della vittima, assicurando che farà tutto il possibile per tenere informata l'opinione pubblica. "A seguito delle indagini condotte, dopo aver discusso con il fratello del defunto, non c'è dubbio si tratti di un decesso causato dagli agenti della giustizia, dell'amministrazione penitenziaria e dal pubblico ministero presso il tribunale di Sfax", ha dichiarato l'avvocato e vicepresidente della Ltdh, Bassem Trifi, sulla radio locale Express fm. "È una vergogna per lo Stato tunisino e per il ministero dell'Interno. Abbiamo raggiunto uno stato di caos senza precedenti in Tunisia.", conclude Trifi.(ANSAmed).



(ANSA).