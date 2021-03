Turchia contro Lega Araba, 'non interferiamo nella regione' Critiche Egitto su azioni esercito Ankara sono 'stereotipi'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 05 MAR - La Turchia "respinge completamente" le accuse di interferenze negli affari interni di Paesi arabi, espresse durante la riunione dei ministri degli Esteri della Lega Araba di mercoledì al Cairo. Lo dichiara stamani in una nota il ministero degli Esteri Ankara, accusando alcuni membri dell'organizzazione di "insistere su accuse stereotipate che mirano a nascondere le loro attività distruttive".



Durante la riunione, il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry aveva criticato "l'intervento turco nella regione, compreso lo schieramento di forze turche in diversi Paesi arabi".



Nelle scorse settimane, nuove tensioni erano sorte in particolare sulle operazioni militari di Ankara in territorio iracheno contro il Pkk curdo.



"Invitiamo ancora una volta la Lega Araba a dare priorità alla pace, alla prosperità e al benessere del popolo arabo e a contribuire in modo costruttivo alla sicurezza e alla stabilità nella regione, invece di prendere di mira il nostro Paese con accuse senza fondamento", aggiunge Ankara nel comunicato.



Lo scambio di accuse giunge all'indomani delle aperture del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu a possibili negoziati con l'Egitto sulla demarcazione dei confini marittimi per risolvere le dispute Mediterraneo orientale. (ANSAmed).