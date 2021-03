Libia: a Sirte atteso voto fiducia nuovo esecutivo Governo unificato incaricato di guidate Paese a elezioni 24/12

(ANSAmed) - TUNISI, 08 MAR - C'è attesa oggi a Sirte per la seduta della Camera dei Rappresentanti (Hor) di Tobruk per il voto di fiducia al nuovo esecutivo unificato libico che dovrà guidare il Paese fino alle elezioni del 24 dicembre 2021. I media locali segnalano come già arrivati, in quella che fu la città natale di Muhammar Gheddafi, del primo ministro libico designato, Abdul Hamid Dbeibah, oltre a diversi parlamentari.



Già a Sirte anche il presidente del Parlamento, Aguila Saleh.



Dbeibah ha comunicato al Parlamento libico la lista dei 27 ministri del suo governo, sei segretari di Stato e due vice premier. Tuttavia non è affatto scontato l'esito della votazione, fortemente voluta anche dalle Nazioni Unite, che l'inviato speciale in LIbia Ian Kubis ha detto essere "un altro passo importante verso il ripristino dell'unità e della legittimità delle istituzioni e delle autorità libiche, al fine di raggiungere l'unità, la sovranità e la stabilità del Paese".



Sul voto di fiducia pesano infatti le voci di presunte accuse di corruzione in occasione del Forum di dialogo politico libico di Tunisi dello scorso novembre per l'elezione di Dbeibah, circostanze sulle quali l'Onu presenterà il 15 marzo il report del panel di esperti al Consiglio di Sicurezza, e la richiesta di rinvio del voto di fiducia da parte di 42 parlamentari di Tobruk, che secondo i media locali, chiedono di includere le conclusioni del Forum di Tunisi, nella dichiarazione costituzionale , parte del pacchetto da approvare in aula.



Il nuovo esecutivo libico unificato dovrà infatti essere approvato all'interno di un pacchetto che include anche delle modifiche costituzionali, come la riduzione da nove a tre dei componenti del Consiglio presidenziale e nuove norme sulla legge elettorale, incluse nella dichiarazione finale del Forum di Tunisi, che prevedono una maggioranza qualificata. Nel caso in cui a Sirte il governo Dbeibah non dovesse ottenere la fiducia entro la scadenza massima del 19 marzo, la parola passerà ai membri del Forum di dialogo politico libico. (ANSAmed).