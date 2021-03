Accordi Abramo: domani prima visita di Netanyahu in Emirati Sarà ricevuto dal principe Mohammed Bin Zayed

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 MAR - Benyamin Netanyahu compirà domani una 'visita-lampo' negli Emirati Arabi Uniti, la prima dalla firma degli 'Accordi di Abramo' per la pace fra i due Paesi. Il premier israeliano - riferiscono i media - sarà ricevuto dal principe Mohammed Bin Zayed. Questa visita (che avviene nella imminenza delle elezioni politiche israeliane) era nell'aria da diverse settimane, ma era stata rinviata di volta in volta a causa delle limitazioni sanitarie per il coronavirus.



Netanyahu resterà negli Emirati solo poche ore perché in serata prevede di incontrare, a Gerusalemme, i leader dell'Ungheria e della Repubblica ceca, Viktor Orban e Andrej Babis. (ANSAmed).