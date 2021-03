Libia: consenso di Sarraj e Bashaga al nuovo governo Premier, confini immaginari dovranno essere rimossi

(ANSAmed) - TUNISI, 10 MAR - Pressocché unanimi i consensi al nuovo governo ad interim libico. Ahmed Maitig, vice premier uscente del governo di accordo nazionale libico (Gna), si è congratulato con Dbeibah su Twitter " augurandogli successo nelle sue funzioni". Anche il premier uscente Fayez Al -Sarraj accoglie con favore la concessione della fiducia da parte della Camera dei rappresentanti al governo di unità nazionale ed esprime la sua volontà di affidargli tutte le missioni e le responsabilità. Stesso orientamento anche da parte del potente ministro dell'Interno uscente Fathi Bashhaga che sempre su Twitter augura a Dbeibah "successo per la sua missione nazionale".



"Non ci saranno più guerre in Libia, né divisioni''. Sono le parole di Dbeibah nel suo primo discorso ai deputati dopo ottenuto la fiducia. ''Grazie all'unità porteremo la Libia in salvo'', ha detto ancora il premier, assicurando "di lavorare per ottenere la riconciliazione nazionale''. ''I confini immaginari che sono stati innalzati tra i libici nell'ultimo periodo devono essere rimossi'', ha affermato. (ANSAmed).