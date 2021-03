Libia: governo Dbeibah ottiene la fiducia del Parlamento

TUNISI - E' passata nella seduta di Sirte la fiducia della Camera dei rappresentanti al nuovo esecutivo unificato libico del premier Dbeibah con 132 voti a favore su 178 presenti.

Secondo quanto riferisce il sito libico Al Marsad, il giuramento del nuovo governo libico ad interim si terrà il 15 marzo a Bengasi presso la sede ufficiale della Camera dei rappresentanti.

"Ricordiamo al nuovo governo che il suo mandato scadrà il 24 dicembre 2021 e che quindi si tratta di un governo ad interim'', ha detto il presidente della Camera dei rappresentanti Aguila Saleh dopo la fiducia al governo del premier Abdul Hamid Dbeibah. Il governo transitorio libico avrà il compito di traghettare il Paese fino alle elezioni annunciate per il prossimo 24 dicembre.

"Non ci saranno più guerre in Libia, né divisioni''. Sono le parole di Dbeibah nel suo primo discorso ai deputati dopo ottenuto la fiducia. ''Grazie all'unità porteremo la Libia in salvo'', ha detto ancora il premier, assicurando "di lavorare per ottenere la riconciliazione nazionale''. ''I confini immaginari che sono stati innalzati tra i libici nell'ultimo periodo devono essere rimossi'', ha affermato.

Una donna agli Esteri

Come ministro degli Esteri è stata scelta una donna: Najla El Mangoush è professoressa di diritto, con un dottorato ottenuto alla School for Conflict Analysis & Resolution dell'Università di George Mason. Il dicastero della Difesa resta invece vacante, con un interim al premier.

Consenso di Sarraj e Bashaga

Pressocché unanimi i consensi al nuovo governo ad interim libico. Ahmed Maitig, vice premier uscente del governo di accordo nazionale libico (Gna), si è congratulato con Dbeibah su Twitter " augurandogli successo nelle sue funzioni". Anche il premier uscente Fayez Al -Sarraj accoglie con favore la concessione della fiducia da parte della Camera dei rappresentanti al governo di unità nazionale ed esprime la sua volontà di affidargli tutte le missioni e le responsabilità. Stesso orientamento anche da parte del potente ministro dell'Interno uscente Fathi Bashhaga che sempre su Twitter augura a Dbeibah "successo per la sua missione nazionale".

Ambasciata Usa, congratulazioni per governo unità

"Come molti libici abbiamo seguito la diretta della storica sessione della Camera dei rappresentanti a Sirte. Congratulazioni per la formazione del governo di unità ad interim per preparare il campo per le elezioni di dicembre". Lo scrive l'ambasciatore Usa in Libia,

Richard Norland, su Twitter.

Farnesina, soddisfazione per fiducia a nuovo esecutivo

L'Italia accoglie con grande soddisfazione l'esito del voto della sessione plenaria della Camera dei Rappresentanti, riunitasi a Sirte a partire dall'8

marzo, che oggi 10 marzo ha accordato la fiducia al governo di Unità Nazionale guidato dal Primo Ministro Abdelhamid Dbeibah.

Si tratta - sottolinea una nota della Farnesina - di un risultato importante e incoraggiante sul percorso di normalizzazione del Paese che apre la strada ad una effettiva transizione istituzionale nel segno dell'unità della Libia. Dopo un decennio di conflitto, i libici hanno dato prova di grande volontà e determinazione nel voler superare le differenze attraverso il dialogo. L'ampia maggioranza con cui il Parlamento libico ha conferito la fiducia al Governo di Unità Nazionale è ulteriore testimonianza di tale rinnovato senso di unità.

Il raggiungimento di questi obiettivi appariva difficile fino a pochi mesi fa e per questo l'Italia ringrazia e ribadisce il proprio sincero apprezzamento per gli incessanti sforzi delle Nazioni Unite e dell'Inviato Speciale del Segretario Generale Onu Jan Kubis per la pace e la stabilità in Libia, prosegue la nota.

"Nel solco dei profondi legami storici e di amicizia che uniscono i nostri Paesi - conclude la Farnesina - l'Italia resta accanto al popolo libico ed è pronta a collaborare con l'autorità esecutiva unificata ad interim e a sostenerla, nel solco del percorso delineato dal Processo di Berlino, nelle prossime fasi della transizione istituzionale e nel perseguimento di alcuni obiettivi prioritari, quali la tenuta delle elezioni il 24 dicembre 2021 e la concreta attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco, a partire dal completo ritiro di tutti i combattenti e mercenari stranieri dal Paese, l'avvio di un processo di riconciliazione nazionale e la fornitura dei servizi essenziali alla popolazione libica".