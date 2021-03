Gantz, Netanyahu ha provocato danni con la Giordania

TEL AVIV - La condotta di Benyamin Netanyahu in questi anni "ha provocato significativi danni alle nostre relazioni con la Giordania, provocando ad Israele la perdita di considerevoli risorse difensive, diplomatiche ed economiche". Lo ha denunciato il ministro della Difesa - e premier alternato - Benny Gantz dopo l'incidente con Amman che ha di fatto impedito il viaggio del premier negli Emirati.



"La Giordania è un partner strategico. I condivisi legami di difesa e diplomazia sono una pietra miliare della sicurezza nazionale. Israele è fermo negli accordi con la Giordania ed ha il più alto rispetto per re Abdallah e il governo di Amman", ha affermato Gantz.

Netanyahu rinvia viaggio in Emirati per dissensi con Amman

TEL AVIV - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha rinviato il viaggio previsto per oggi negli Emirati Arabi: la sua prima visita nel Paese dopo gli Accordi di Abramo. Lo ha annunciato il suo ufficio addossando i motivo del rinvio "a difficoltà nel coordinamento" per il sorvolo dello spazio areo giordano".

Le difficoltà - ha aggiunto confermando così le voci circolate in mattinata - sono dipese "dall'annullamento della visita del principe ereditario giordano Hussein sul Monte del Tempio (Spianata delle Moschee, ndr) per dissensi sugli accorgimenti di sicurezza sul posto". La visita del principe Hussein era in programma ieri ed è saltata all'ultimo momento per i dissensi tra Israele e Giordania sulle misure di sicurezza. L'autorizzazione successiva giordana non è arrivata in tempo per il viaggio di Netanyahu.

Giordania:moschea al-Aqsa al centro dei dissensi con Israele

TEL AVIV - All'origine dell'annullamento ieri della visita a Gerusalemme del principe Hussein c'è stato, secondo il ministro degli Esteri giordano Ayman al-Safadi, "un tentativo da parte di Israele di cambiare le intese relative alla sua visita alla Moschea al-Aqsa". Lo riferisce il sito Ammon News.

Parlando a Parigi, al-Safadi ha spiegato che il figlio di re Abdallah intendeva pregare nella Moschea al-Aqsa in occasione della solennità religiosa islamica al-Israa wal Miraj. "Siamo rimasti sorpresi - ha proseguito - quando abbiamo appreso che Israele voleva cambiare le modalità in una maniera che avrebbe comportato restrizioni per i musulmani palestinesi di Gerusalemme'". Di conseguenza il principe ha preferito rinunciare.

Al-Safadi, secondo la radio israeliana, ha aggiunto che Israele non ha sovranità sulla Moschea al-Aqsa, "che è un luogo di preghiera islamico". Questo incidente, secondo Israele, ha avuto conseguenze immediate quando oggi la Giordania ha impedito per ore al premier Benyamin Netanyahu, che progettava una visita negli Emirati, di sorvolare il suo territorio. Il premier è stato infine costretto ad annullare i programmi.