Netanyahu rinvia viaggio negli Emirati per dissensi con Amman

TEL AVIV - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha rinviato il viaggio previsto per oggi negli Emirati Arabi: la sua prima visita nel Paese dopo gli Accordi di Abramo. Lo ha annunciato il suo ufficio addossando i motivo del rinvio "a difficoltà nel coordinamento" per il sorvolo dello spazio areo giordano".

Le difficoltà - ha aggiunto confermando così le voci circolate in mattinata - sono dipese "dall'annullamento della visita del principe ereditario giordano Hussein sul Monte del Tempio (Spianata delle Moschee, ndr) per dissensi sugli accorgimenti di sicurezza sul posto". La visita del principe Hussein era in programma ieri ed è saltata all'ultimo momento per i dissensi tra Israele e Giordania sulle misure di sicurezza. L'autorizzazione successiva giordana non è arrivata in tempo per il viaggio di Netanyahu.