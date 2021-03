ANSAmed - Agenda settimanale dal 15 al 21 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 12 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 15 al 21 marzo: LUNEDI 15 MARZO SIRIA - 10mo anniversario del movimento di protesta contro il regime di Bashar al-Assad.



BENGASI - Giuramento del nuovo Primo ministro libico ad interim.



MONTAUBAN (FRANCIA) - Vertice franco-spagnolo con il presidente Emmanuel Macron e il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez, dedicato alla lotta al terrorismo e alla ripresa economica.



GINEVRA - Probabile pubblicazione del rapporto d'indagine della missione dell'Oms in Cina sulle origini del Covid-19.



MADRID - Conferenza stampa delle autorità spagnole sulla situazione sanitaria.



MARTEDI 16 MARZO ATENE - Secondo round di colloqui tra Grecia e Turchia sulla situazione nel Mediterraneo orientale.



ATENE - Covid-19, annuncio del rinnovo delle restrizioni in atto per il contenimento del virus.



PARIGI - Al via l'esame in prima lettura al Senato della legge relativa alla "sicurezza globale".



SPAGNA - Riapertura del confine per i passeggeri provenienti dal Regno Unito.



MAROCCO - Covid-19, scade il coprifuoco notturno nazionale.



MERCOLEDI 17 MARZO PARIGI - Processo contro l'ex presidente Nicolas Sarkozy e altri 13 imputati nel caso Bygmalion per finanziamento illegale delle elezioni presidenziali del 2012.



PARIGI - Rapporto annuale sul petrolio 2021 dell'Agenzia internazionale dell'energia.



SFAX (TUNISIA) - Sciopero generale nella regione di Sfax proclamato dal sindacato Ugtt.



MOSTAGANEM (ALGERIA) - Verdetto del processo d'appello dell'attivista Dalila Touat, portavoce dei disoccupati di Mostaganem condannata a inizio gennaio a 18 mesi di carcere.



GIOVEDI 18 MARZO MADRID - Conferenza stampa delle autorità spagnole sulla situazione sanitaria.



VENERDI 19 MARZO LIBIA - 10mo anniversario dell'inizio dell'offensiva della coalizione franco-britannica americana sotto mandato dell'Onu.



FRANCIA - Mobilitazione giovanile per il clima e la giustizia sociale al richiamo di Youth For Climate France (fino al 20) SABATO 20 MARZO.



Nessun evento di rilievo da segnalare DOMENICA 21 MARZO Nessun evento di rilievo da segnalare (ANSAmed).