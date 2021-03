Libia: cerimonia giuramento dei ministri spostata a Tobruk Media, dopo un attacco a sede Parlamento di Bengasi

(ANSAmed) - TUNISI, 12 MAR - Si terrà lunedì prossimo nella sede temporanea della Camera dei rappresentanti di Tobruk, invece che a Bengasi, come in precedenza annunciato, la cerimonia di giuramento dei ministri del nuovo esecutivo unificato ad interim libico, guidato da Abdul Hamid Dbeibah. Lo ha reso noto sul sito della Camera dei rappresentanti, il suo portavoce Abdallah Belihaq.



Secondo quanto riporta The Libya Observer su Twitter lo spostamento di sede sarebbe collegato ad un attacco condotto da "uomini armati al quartiere generale della Camera dei rappresentanti a Bengasi".(ANSAmed).