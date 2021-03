Turchia ed Egitto riprendono contatti diplomatici

(ANSAmed) - ROMA, 12 MAR - Turchia ed Egitto hanno avviato i primi contatti diplomatici dalla rottura delle loro relazioni nel 2013, quando il presidente egiziano Mohammed Morsi, esponente dei Fratelli Musulmani, venne destituito dall'attuale capo dello stato Abdel Fattah al-Sisi. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu.



"Abbiamo avuto contatti sia a livello di intelligente che di ministero degli Esteri. I contatti a livello diplomatico sono cominciati", ha dichiarato Cavusoglu in una conferenza stampa.

I rapporti ripartiranno "a poco a poco", seguendo una "roadmap", ha precisato Cavusoglu, secondo cui "non ci sono state precondizioni da parte degli egiziani" né della Turchia. "Ma quando le relazioni sono interrotte da anni, non è facile agire come se nulla fosse accaduto", ha chiarito ancora il ministro.

L'annuncio era atteso dagli osservatori, dopo che nei giorni scorsi Ankara aveva dichiarato di essere pronta a un disgelo col Cairo, ipotizzando anche un negoziato per un accordo di demarcazione dei confini marittimi nel Mediterraneo orientale, dove invece l'Egitto aveva raggiunto lo scorso anno un'intesa con la Grecia.





