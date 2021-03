Libia: in funzione governo provvisorio di unità nazionale Ieri il giuramento a Tobruk. Domani visita presidente Tunisia

(ANSAmed) - TRIPOLI, 16 MAR - Il nuovo governo provvisorio di unità nazionale della Libia (Gnu) guidato dal premier Abdul Hamid Dbeibah, che ha il compito di portare la Libia alle elezioni a dicembre, ha prestato giuramento davanti al parlamento a Tobruk (Hor), è entrato oggi in funzione oggi.



Ieri, dopo il giuramento, al quale ha partecipato anche l'ambasciatore italiano Giuseppe Bussino, l'ambasciata italiana a Tripoli si è congratulato con il popolo libico "in questo giorno storico". L'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, ha incoraggiato il nuovo esecutivo "ad affrontare rapidamente le numerose sfide che il popolo libico deve affrontare, migliorare le condizioni di vita e i servizi di base e preparare il paese per la tenuta di elezioni nazionali inclusive il 24 dicembre 2021".



Domani farà una visita in Libia il presidente della Repubblica tunisino, Kais Saied, come prova "del sostegno della Tunisia al processo di transizione democratica in Libia".



(ANSAmed).