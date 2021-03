Spagna: accordo Sánchez-Iglesias su modifiche nel governo Dopo la decisione del leader di Podemos di lasciare l'esecutivo

(ANSAmed) - MADRID, 16 MAR - Il premier spagnolo Pedro Sánchez e il vicepresidente Pablo Iglesias si sono trovati "d'accordo" sui cambiamenti necessari nella coalizione di governo guidata dal Partito Socialista dopo che il secondo ha annunciato che lascerà il posto per presentarsi alle elezioni regionali di Madrid con la propria formazione, Unidas Podemos.



Lo rendono noto i media iberici, che citano un comunicato ufficiale della presidenza dell'esecutivo.



Iglesias aveva proposto a Sánchez di essere sostituito dalla ministra del lavoro Yolanda Díaz, anche lei legata a Unidas Podemos. Díaz stessa ha confermato che accetterà questo incarico. Secondo la nota ufficiale di oggi, diffusa dopo un incontro tra Sánchez e il suo vice, rimangono da limare solo "alcuni dettagli". María Jesús Montero, portavoce del governo, ha detto che gli aggiustamenti necessari non comporteranno "un cambio di rotta del governo".



Intanto, lo stesso Iglesias ha detto su Twitter che prova il "massimo rispetto" per la decisione di Más Madrid, formazione di sinistra nata da una scissione con la sua, di non accettare la sua proposta di presentare una lista unica nella regione della capitale per sfidare il Partito Popolare e Vox.(ANSAmed).