Egitto: dissidente condannata per informazioni sul Covid Un anno e mezzo di carcere inflitti a Sanaa Seif

(ANSAmed) - IL CAIRO, 17 MAR - Sanaa Seif, una nota dissidente egiziana, è stata condannata a un anno e mezzo di reclusione per diffusione di informazioni sulla diffusione del Covid in Egitto giudicate false e per oltraggio a un pubblico ufficiale. Lo hanno reso noto su reti sociali un avvocato e sua sorella, Mona, anch'ella attivista d'opposizione all'amministrazione del presidente Abdel Fattah al-Sisi.



La presunta disinformazione su cui si basa la condanna riguardava anche la propagazione del virus nelle carceri. In prigione dal 2019 si trova anche il fratello delle due donne, Alaa Abdel Fattah, figura di spicco della rivoluzione egiziana che nel 2011 aveva portato alla caduta del presidente autocrate Hosni Mubarak.(ANSAmed).