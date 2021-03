Fassino, nuova strategia europea per Mediterraneo è priorità Hallergard illustra 'Nuova Agenda' di Bruxelles per la regione

(ANSAmed) - ROMA, 17 MAR - "Assicurare pace, stabilità e sicurezza al grande bacino Mediterraneo Medio Oriente è oggi una comune priorità, essenziale per superare i molti conflitti che dallo stretto di Hormuz allo stretto di Gibilterra investono l'intera regione". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Affari esteri, Piero Fassino, a conclusione dell'audizione del vice direttore esecutivo Medio Oriente e Nord Africa del Servizio diplomatico europeo, Carl Hallergard, che ha illustrato le linee della 'Nuova Agenda per il Mediterraneo' varata dalla Commissione europea.



"Bene - ha sottolineato Fassino - che a 25 anni dalla Dichiarazione Euro-Mediterranea di Barcellona e a 10 anni dalla Primavera araba, l'Unione europea si doti di una nuova strategia mediterranea che affronti le molte emergenze della regione: il contrasto a Covid-19 e la ripresa economica, la soluzione dei conflitti armati, il contributo al cambiamento climatico, la gestione dei flussi migratori, la tutela dei diritti umani e il sostegno al rafforzamento dei sistemi democratici". "Cosi come è urgente - ha rimarcato - ricostruire, con il contributo di tutti i paesi, un sistema multilaterale di governance che consenta alla regione di ritrovare stabilità e sicurezza. La Commissione esteri - ha concluso Fassino - conduce una costante iniziativa su Mediterraneo e Medioriente, accompagnerà anche l'implementazione della nuova Agenda europea, intensificando la collaborazione parlamentare con le Commissioni esteri dei Paesi della regione".(ANSAmed).