Israele: Emirati cancellano vertice con Netanyahu Yediot Ahronot, previsto ad aprile con Usa e altri paesi arabi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 MAR - Gli Emirati arabi uniti hanno sospeso i preparativi per un vertice con il premier Benyamin Netanyahu, rappresentanti dell'amministrazione Biden e capi di stato dei paesi arabi che hanno normalizzato le proprie relazioni con Israele, previsto in aprile. Lo riporta Yediot Ahronot secondo cui il principe reale degli Emirati Mohammed bin Zayed si è sentito "offeso" da quello che ha definito un tentativo di Netanyahu di sfruttare la normalizzazione tra i due Paesi nella campagna elettorale in corso in Israele per il voto del 23 marzo.



La sospensione del vertice è arrivata - ha proseguito il giornale - ad una settimana del rinvio del viaggio del premier israeliano negli Emirati per il rifiuto di Amman di far passare il volo diretto nel Golfo sul proprio spazio aereo. Decisione seguita alla cancellazione da parte del principe reale giordano Hussein bin Abdallah di una visita sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme a causa di dissidi con Israele sulle procedure di sicurezza. (ANSAmed).