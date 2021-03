Turchia: Ue, Ankara rispetti suoi obblighi democratici Profondamente preoccupata per decisioni contro Hdp e suoi leader

(ANSAmed) - BRUXELLES, 18 MAR - "L'Ue è profondamente preoccupata per la decisione di privare Omer Faruk Gergerlioglu, membro di Hdp del suo seggio parlamentare e dell'immunità parlamentare, nonché per la richiesta del procuratore della Corte di Cassazione di chiedere la dissoluzione dell'Hdp". Lo affermano l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell e il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi. "In qualità di paese candidato all'Ue e membro del Consiglio d'Europa, la Turchia rispetti i suoi obblighi democratici fondamentali, i diritti umani e lo Stato di diritto", conclude la nota.(ANSAmed).