Francia, AstraZeneca solo per chi ha più di 55 anni

PARIGI - L'Alta autorità per la Salute francese ha raccomandato l'uso del vaccino AstraZeneca soltanto per chi ha più di 55 anni. L'organismo francese ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino dopo la sospensione per tre giorni a causa di un possibile legame con i casi di trombosi emersi in Europa.



L'Alta Autorità (HAS) ha emesso la raccomandazione del limite di età nell'annunciare il via libera alla ripresa della vaccinazione con AstraZeneca, ricordando che l'EMA "ha identificato un possibile aumento di rischio di coagulazione intravascolare disseminata e di tromboflebite cerebrale nelle persone di meno di 55 anni". E' il motivo per il quale l'agenzia "raccomanda, al momento, di utilizzare il vaccino AstraZeneca soltanto per le persone di 55 anni e oltre, che costituiscono la grandissima maggioranza delle persone attualmente prioritarie".



Per il vaccino AstraZeneca si tratta di una decisione piuttosto sorprendente, considerando che, quando è stato aperto al pubblico, soltanto 3 mesi fa, era riservato a chi ha meno di 65 anni. "L'età - ha spiegato Dominique Le Guludec, la presidente della HAS - è il fattore principale di rischio che espone le persone a sviluppare forme gravi" di Covid.

Nuova fuga da Parigi prima del lockdown, biglietti treni introvabili

PARIGI - Un anno dopo il primo lockdown, si ripete - alla vigilia della terza chiusura dell'anno di pandemia - la fuga dei parigini verso le seconde case e, in genere, verso le regioni non rosse, dove si può liberamente circolare fino alla mezzanotte tra oggi e domani. Dopo, per un mese, dalle tre zone rosse, compresa l'Ile-de-France, non ci si potrà spostare verso il resto della Francia.

Già ieri sera, dopo l'annuncio della chiusura dell'Ile-de-France da parte del premier Jean Castex, era quasi impossibile prenotare un biglietto di treno sul sito delle ferrovie Sncf in direzione del paese basco francese (costa occidentale) o della Bretagna, a meno di viaggiare in prima classe pagando tariffe esorbitanti. L'azienda ha spiegato stamattina di aver avuto circa il doppio delle prenotazioni (73.000 viaggi venduti) rispetto al giorno precedente e un numero di annullamenti quasi decuplicato. Le destinazioni più ricercate per i parigini sono Bordeaux, Lione, Marsiglia, Rennes e Nantes. Per Biarritz, sui treni da Parigi non si trova più neppure un posto da ieri sera. Alle stelle, fino ad oltre 600 euro, i prezzi dei biglietti aerei per la Corsica, oltre il triplo del livello normale.