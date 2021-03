Israele: domani si vota, Bennett attacca Lapid Seggi dalle 7 alle 22 anche per malati covid e in quarantena

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 MAR - Ultime schermaglie politiche prima del voto di domani con il quale gli israeliani sceglieranno il prossimo governo. A questo proposito sta suscitando polemiche la scelta di Naftali Bennett, leader di Yamina, formazione di destra religiosa, che si è impegnato pubblicamente a non entrare in un governo - alternativo a Benyamin Netanyahu - che abbia come premier il centrista Yair Lapid.



"Non permetterò a Lapid di essere premier anche se questo fosse a rotazione" con me, ha detto in un'intervista alla tv di destra Canale 20 Bennett che potrebbe essere decisivo per uno dei due schieramenti: quello contro Netanyahu e quello a favore.



Immediata la replica di Lapid: "C'è sempre differenza tra il Bennett che parla in tv e il Bennett che parla a porte chiuse".



Il leader di Yamina è stato attaccato anche da Gideon Saar, ex Likud e fondatore del partito 'Nuova speranza'. Saar insieme a Lapid guida un ampio fronte anti Netanyahu. Il voto si aprirà domani alle 7 (ora locale) per chiudersi alle 22 (ora locale). I seggi in tutto il paese sono 13.685, compresi quelli destinati ai malati di covid e quelli in quarantena: 20mila i poliziotti che vigileranno sulle operazioni di voto degli oltre 6 milioni e mezzo di cittadini chiamati alle urne. (ANSAmed).