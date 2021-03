Caruana: killer chiedono grazia in cambio nomi dei politici Fratelli Degiorgio inviano due lettere a presidente Malta

(ANSAmed) - LA VALLETTA, 23 MAR - Alfred e George Degiorgio, i fratelli arrestati assieme a Vince Muscat come esecutori materiali dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, hanno presentato domanda di grazia presidenziale offrendo in cambio la rivelazione dei nomi degli uomini politici coinvolti.



Lo riportano i media maltesi. I due fratelli, già incastrati dalla testimonianza del pentito Muscat, hanno inviato due separate lettere al presidente George Vella e promettono prove concrete contro "un ex ministro che ha commissionato" l'omicidio della giornalista.(ANSAmed).