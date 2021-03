Libia: Borrell, Ue pronta a intensificare la cooperazione Alto rappresentante si congratula con Dbeibah per neo governo

(ANSAmed) - BRUXELLES, 25 MAR - L'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, si è "congratulato" con il neo primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibah per la formazione del nuovo governo di unità nazionale e ha "accolto con favore gli sforzi e la determinazione del suo esecutivo per ripristinare l'unità nazionale e aprire un capitolo di pace e riconciliazione". Lo riferisce una nota dell'ufficio di Borrell precisando che l'Alto Rappresentante ha inviato nel corso di una telefonata con Dbeibah un "forte messaggio di sostegno" sottolineando che "l'Ue è pronta a intensificare la sua cooperazione con il nuovo governo e a fornire sostegno conformemente alle sue esigenze e priorità".



Borrell ha proposto di "lavorare insieme" su settori in cui l'Ue potrebbe fornire competenze e valore aggiunto come il "rafforzamento delle istituzioni, la governance economica, la preparazione per le elezioni nazionali" a dicembre 2021 e l'operazione "Eunavfor Med Irini".



I due hanno convenuto sull'importanza di "sostenere la stabilità" della Libia, rafforzare le sue istituzioni unificate e garantire la continua "attuazione dell'accordo di cessate il fuoco". (ANSAmed).