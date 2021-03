ANSAmed - Agenda settimanale dal 29 marzo al 4 aprile

(ANSAmed) - ROMA, 26 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 29 marzo al 4 aprile: LUNEDI' 29 MARZO BRUXELLES - Ue, V conferenza virtuale sul 'Sostenere il futuro della Siria e della regione', co-presieduta dalla Commissione e dall'Onu (fino al 30).



LESBO - Visita del commissario Ue all'Immigrazione, Ylva Johansson.



DUBAI - Al via la 14esima edizione della fiera dell'arte (fino al 3 aprile).



TRIPOLI - Riapertura dell'Ambasciata di Francia in Libia.



ABU DHABI - Al via il 'World Congress on Immunization', dedicato alla distribuzione dei vaccini (fino al 30).



MARTEDI' 30 MARZO BRUXELLES - Ue, Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (Comitato per gli affari politici e la democrazia - PACE).



MERCOLEDI' 31 MARZO ANKARA - La Corte Costituzionale esamina la richiesta della procura generale della Cassazione per dissolvere il partito filo-curdo Hdp.



GIOVEDI' 1 APRILE NICOSIA - Entra in vigore l'accordo di viaggio tra Israele e Cipro per i cittadini vaccinati.



VENERDI' 2 APRILE Nessun evento da segnalare SABATO 3 APRILE IL CAIRO - Inaugurazione del nuovo museo nazionale della Civiltà egizia a Fustat con il trasferimento di 22 mummie reali dal museo Egizio di piazza Tahrir.



DOMENICA 4 APRILE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).