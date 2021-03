Egitto: Sisi, punizione dissuasiva per il disastro

IL CAIRO - Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, in un messaggio rilanciato dal proprio account Twitter sul disastro ferroviario nel governatorato di Sohag, ha promesso "una punizione dissuasiva per chiunque abbia causato questo doloroso incidente per negligenza, corruzione o qualcosa di simile", da infliggere "senza eccezioni, ritardo o procrastinazione".



"Il dolore nei nostri cuori oggi non farà che aumentare la nostra determinazione a mettere fine a questo tipo di catastrofi", ha scritto ancora il capo di Stato egiziano in un altro tweet. Oltre alle condoglianze, Sisi ha prospettato a parenti delle vittime "un indennizzo adeguato" e ha reso noto di aver ordinato alle "strutture coinvolte di prendere tutte le misure necessarie" a tal fine.



Intanto è salito a 91 il numero di feriti del disastro ferroviario di Sohag, come riporta la pagina Facebook del Ministero della Salute egiziano confermando che i morti sono 32.



Secondo un annuncio dell'Autorità nazionale delle Ferrovie egiziane ripreso dall'agenzia Mena, a provocare la collisione dei due convogli è stato "l'utilizzo di un freno di emergenza da parte di persone sconosciute" in uno dei due treni.