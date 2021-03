Israele: Lapid incontra Lieberman su nuovo governo Il secondo vuole legge che vieti incriminato sia premier

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 MAR - Yair Lapid e Avigdor Lieberman, due dei leader del blocco di opposizione a Benyamin Netanyahu, si sono incontrati oggi per fare il punto della situazione dopo i risultati definitivi del voto e arrivare alla formazione di un governo alternativo al premier. Nei prossimi giorni Lapid e Liberman torneranno ad incontrarsi anche con gli altri leader del blocco, tra cui Benny Gantz e Gideon Saar.



Lieberman intanto ha confermato la sua intenzione di presentare una legge alla Knesset che vieti a chi ha un'incriminazione in corso - come nel caso di Netanyahu - di formare un governo e quindi di neutralizzare la sua partecipazione ad eventuali altre elezioni.



(ANSAmed).