Marocco: stampa, 'premier blocca legalizzazione cannabis' Progetto per uso terapeutico divide partito di governo

(ANSAmed) - RABAT, 26 MAR - Il capo del governo marocchino, Noureddine el Othmani, blocca la legge per la legalizzazione della cannabis, secondo la stampa locale. A due settimane dal varo in Consiglio dei ministri del progetto per l'uso terapeutico della marijuana il Partito della giustizia e dello sviluppo, alla guida del Marocco, è diviso. Uno dei suoi leader più seguiti, l'ex primo ministro Abdelilah Benkirane minaccia la scissione e il premier in carica, dello stesso partito, sembra avere un ripensamento sulla legge presentata dal governo.



El Othmani non ha ancora formalizzato il passaggio della legge alla Camera dei rappresentanti, per la votazione di rito.



Secondo il quotidiano 'Al Akhbar' il Segretario generale del governo ha depositato la lettera nell'ufficio del premier subito dopo l'ok del governo, ma El Othmani non l'ha ancora firmata.(ANSAmed).