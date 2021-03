Tunisia: ministro degli Esteri Jerandi in visita a Roma Oggi e domani per discutere di cooperazione bilaterale

(ANSA) - TUNISI, 26 MAR - Il ministro degli Esteri tunisino, Othman Jerandi, è attesto oggi a Roma per una visita ufficiale di due giorni. Lo rende noto il ministero tunisino degli Esteri in una nota precisando che "durante la visita Jerandi discuterà con le autorità italiane delle modalità per sviluppare le relazioni di cooperazione bilaterale tra i due Paesi in tutti i campi, oltre alle più importanti questioni di interesse comune a livello regionale e internazionale". (ANSA).