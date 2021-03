Di Maio, Balcani occidentali in Ue è priorità italiana

ROMA - "L'avanzamento della prospettiva europea dell'intera regione dei Balcani occidentali rappresenta per l'Italia un investimento geostrategico prioritario". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla stampa oggi a Podgorica, dopo l'incontro con il collega del Montenegro Djordje Radulovic.



"Nel corso dei colloqui di oggi abbiamo ribadito come il percorso compiuto dal Montenegro in questi anni sia una storia di successo, con lo storico ingresso nella Nato che l'Italia ha fortemente sostenuto e con l'apertura di tutti i capitoli nel negoziato di adesione all'Ue. Occorre continuare su questa strada", ha aggiunto.



Con i suoi interlocutori a Podgorica Di Maio ha affrontato anche temi economici e, sottolineano fonti del ministero, sono stati ricordati i numeri che legano i due Paesi: l'Italia è il quarto fornitore del Montenegro, con un interscambio commerciale pari a 130 milioni di euro. Le esportazioni verso il Montenegro sono ammontante nel 2020 a 116 milioni di euro.



Di Maio proseguirà il suo viaggio balcanico visitando domani la Bosnia.