Di Maio nei Balcani, creare nuove opportunità per le imprese

(ANSAmed) - ROMA, 29 MAR - "Oggi e domani sarò in missione in Montenegro e in Bosnia.



Massimo impegno per creare, anche all'estero, nuove opportunità economiche e di crescita per le imprese italiane". Lo scrive su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito alla sua missione nei Balcani occidentali.



Il ministro è arrivato stamane in Montenegro dove incontra il collega Djordje Radulovic. A quanto si apprende, subito dopo vedrà anche il primo ministro Zdravko Krivokapić e il presidente del Parlamento Aleksa Bečić. Di Maio è il primo ministro degli Esteri tra i principali partner internazionali a recarsi in Montenegro da quando si è formato il nuovo governo. Nel pomeriggio il titolare della Farnesina volerà in Bosnia.



(ANSAmed).