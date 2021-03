Accordi Abramo: Bahrein nomina primo ambasciatore in Israele Ministro esteri Ashkenazi, altro importante passo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 MAR - Il Bahrein ha nominato il proprio primo ambasciatore in Israele: si tratta di Khaled Yousif Al-Jalahma. Lo ha fatto sapere l'agenzia ufficiale del Paese del Golfo ripresa dai media israeliani secondo cui inoltre il nome del nuovo inviato - a seguito della firma degli Accordi di Abramo tra le due nazioni - era stato annunciato dal ministro degli esteri 'Abd al-Latif al-Ziani in una conversazione con l'omologo israeliano Gabi Ashkenazi domenica scorsa.



"La decisione del governo del Bahrein di nominare un ambasciatore in Israele - ha commentato Ashkenazi - è un altro passo importante nell'attuazione dell'accordo di pace e per il rafforzamento dei legami tra i due Paesi".(ANSAmed).