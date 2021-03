Israele: riaperto valico di frontiera di Taba con Egitto Chiuso da un anno. Massimo di 300 persone al giorno

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 MAR - Israele ha riaperto da oggi il valico di frontiera di Taba con l'Egitto chiuso da un anno per quegli israeliani che vogliono visitare la Penisola del Sinai.



Il transito sarà in vigore fino al 12 aprile ed ammesso per un massimo di 300 persone al giorno. Chi vuole passare dovrà essere vaccinato o guarito dal Covid e mostrare, in uscita per l'Egitto e in entrata in Israele, un tampone negativo al Covid.



