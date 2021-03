Libia: Di Maio, apriremo un consolato a Bengasi

(ANSAmed) - ROMA, 30 MAR - "Mi lasci dire che un anno fa, alla conferenza di Berlino, nessuno credeva in quel processo di pace. Abbiamo creduto nello sforzo diplomatico, la diplomazia ha vinto, si guarda alla convocazione delle elezioni in Libia il prossimo dicembre e noi torniamo a essere protagonisti.



Prevediamo l'apertura del consolato a Bengasi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Tg2 Post.



"Ho già fatto due missioni in Libia e ad aprile di sarà anche quella del presidente del Consiglio Mario Draghi: stiamo creando opportunità anche per le aziende italiane. Abbiamo parlato con tutti per promuove il dialogo", ha aggiunto il ministro. (ANSA).