Migranti: Slovenia rafforza controlli al confine con Croazia Impiegati anche poliziotti di altri Paesi Ue

(ANSAmed) - LUBIANA, 31 MAR - La Slovenia ha deciso di intensificare i controlli al confine con la Croazia per limitare e prevenire l'immigrazione illegale, e per farlo saranno impiegati, oltre agli agenti di polizia sloveni, anche poliziotti di altri Stati membri dell'Unione europea. Nella sua sessione odierna il governo ha preso atto della imminente firma di un memorandum d'intesa tra il Ministero dell'Interno sloveno e le singole forze di polizia di alcuni Stati membri dell'Ue sull'introduzione di "pattuglie congiunte e altre misure per controllare l'immigrazione illegale" al confine della Slovenia con la Croazia - si legge in un comunicato dell'esecutivo.



