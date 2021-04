Spagna: Podemos denuncia attacco incendiario a sede locale

(ANSAmed) - MADRID, 02 APR - Il partito di sinistra spagnolo Podemos ha sporto denuncia alla polizia per quello che ha definito un attacco con "materiale esplosivo" contro la propria sede di Cartagena, una località del sud est del Paese iberico.



Lo ha reso noto in un comunicato la delegazione della formazione nella regione di Murcia, dove si trova Cartagena.



Podemos, che fa parte della coalizione di governo nazionale insieme al Partito Socialista (Psoe), ha diffuso sui social un video girato da telecamere di sicurezza che mostrano un individuo mentre lancia un oggetto incendiario contro la vetrina del locale, che ha preso fuoco parzialmente. L'attacco è avvenuto la scorsa notte, secondo i dirigenti di Podemos. Pablo Iglesias, storico leader della formazione, ha attribuito su Twitter la responsabilità dell'accaduto all' "estrema destra". Parole ribadite anche da Yolanda Díaz, attuale vicepremier e designata da Iglesias sua erede alla guida di Podemos.



Javier Sánchez Serna, deputato e coordinatore regionale del partito nella regione di Murcia (dove si trova Cartagena) ha detto che la sede di questa località è già stata attaccata più volte.



Condanne dell'attacco sono arrivate anche da altri partiti, dal Psoe a Ciudadanos. Il portavoce nazionale del Partito Popolare (PP), José Luis Martínez-Almeida, ha detto in dichiarazioni ai media che la sua formazione condanna "tutti gli attacchi, arrivino da donde arrivino", ma anche che Podemos "in alcuni casi ha giustificato la violenza" contro attacchi a sedi del PP. José µngel Antelo, presidente di Vox — formazione di estrema destra — a Murcia, ha espresso un concetto simile su Twitter, mentre per ora non è arrivata nessuna reazione pubblica da parte dei leader nazionali del partito. (ANSAmed).