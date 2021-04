Amb. Italia lavora a ripristino monitoraggio processo Zaki

ROMA - Dopo lo stop all'ingresso degli osservatori dei Paesi esteri all'ultima udienza di Patrick Zaki, l'Ambasciata italiana in Egitto si è immediatamente attivata presso gli interlocutori dei Paesi like-minded, sostenendo la necessità di continuare a inviare segnali coerenti sull'importanza del trial monitoring, strumento su cui la comunità internazionale deve continuare a poter fare affidamento per la tutela dei diritti di indagati e imputati. Grazie a ciò, le ambasciate di Francia e Canada hanno accettato di partecipare in presenza all'udienza, mentre gli Usa hanno depositato una lettera al tribunale per rimarcare l'interessamento al caso.