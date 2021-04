ANSAmed - Agenda settimanale dal 12 al 18 aprile

(ANSAmed) - ROMA, 9 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 12 al 18 aprile: LUNEDI' 12 APRILE CITTA' VARIE - Inizia il Ramadan, mese sacro del digiuno nell'Islam (fino al 12 maggio) MECCA - Inizio del pellegrinaggio per il Ramadan, con autorizzazione per i vaccinati contro il Covid-19 a prendere parte ad Omra.



IL CAIRO - Il presidente Abdel Fattah al-Sisi riceve il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.



ATENE - Riapertura delle scuole superiori.



MARTEDÌ 13 APRILE ALGERI - Marcia studentesca del movimento Hirak.



MERCOLEDÌ 14 APRILE MADRID - 90/o anniversario della proclamazione della Seconda Repubblica spagnola.



ISRAELE - Independence Day.



ANKARA - Visita del ministro degli Esteri greco Nikos Dendias.



TUNISI - Plenaria del Parlamento per eleggere i membri della Corte costituzionale (fino al 15) GIOVEDI' 15 APRILE PARIGI - 2/o anniversario dell'incendio nella cattedrale di Notre-Dame de Paris.



ATENE - Briefing stampa online dell'Oms Europa sul coronavirus.



PORTOGALLO - Fine della sospensione dei voli con il Brasile e probabile revoca dei controlli alle frontiere con la Spagna.



VENERDÌ 16 APRILE Nessun evento di rilievo da segnalare SABATO 17 APRILE Nessun evento di rilievo da segnalare DOMENICA 18 APRILE Nessun evento di rilievo da segnalare (ANSAmed).