Iran accusa Israele per attacco a Natanz, promette vendetta

(ANSAmed) - ROMA, 12 APR - L'Iran accusa Israele di essere dietro l'attacco di ieri alla centrale nucleare di Natanz, lasciando intendere che nell'episodio sono state danneggiate delle centrifughe e promettendo "vendetta" al "momento opportuno". "Con questa azione il regime sionista ha certamente tentato di vendicarsi del popolo iraniano per la pazienza e la saggezza di cui ha dato prova (in attesa) che vengano revocate le sanzioni" americane, ha detto il portavoce del ministero iraniano degli Esteri, Saïd Khatibzadeh, in conferenza stampa a Teheran. (ANSAmed).