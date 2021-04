TEL AVIV - Benyamin Netanyahu "può contare sui nostri seggi per fare un governo di destra stabile e buono". Lo ha detto il leader di Yamina Naftali Bennett prima di incontrare il premier per sbloccare le trattative per il nuovo esecutivo il cui mandato è stato assegnato a Netanyahu. Tuttavia anche con l'appoggio di Bennett il premier si ferma a quota 59 seggi, 2 in meno della maggioranza necessaria di 61 alla Knesset.